Un grande De Rossi apre il San Marino Open

Marco De Rossi

Prime palle e prime emozioni al Centro Tennis con il San Marino Open che mette le basi per regalare una gran settimana. Cose grosse fin dal match di apertura delle quali con il centrale tirato come un biliardo e inaugurato da un ottimo Marco De Rossi. In tabellone grazie ad una wild card e reduce dalle bella trasferta di Davis, il sammarinese ha ben giocato e vinto contro il rumeno Stefan Palosi in 2 set per 6-3 6-4. Un bel risultato per De Rossi conseguito contro un giocatore che sta intorno al numero 400 del mondo e prova di sostanza. Sul campo si è conquistato la mission impossible di contendere all'austriaco Neumayer un posto in tabellone. Sogno già finito per il riminese Manuel Mazza, eliminato dopo una gran battaglia per 6-3 1-6 6-3 dall'argentino Zukas. Per un romagnolo che lascia all'esordio, un altro che va avanti. E' il cesenaticense Francesco Forti che vince in due set col russo Bondarevskiy: 7-5 6-1 prima frazione equilibrata poi Forti (sempre a suo agio sui campi di Montecchio) chiude agevolmente la pratica. Per il resto avanti tutti i favoriti, da segnalare invece il successo contropronostico di Enrico Della Valle sull'ucraino Kravchenko. Domani giornata pienissima. In mattinata si completano le qualificazioni (apre De Rossi alle 10) e dalle 17 via al tabellone principale con Gulbis-Jianu. Non prima delle 19 il derby tra Arnaldi e il fantino Gaio, in serata l'esordio della wild card e quarta testa di serie Flavio Cobolli.