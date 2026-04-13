TAEKWONDO Un infortunio ferma Alessandro Giovagnoli: niente Mondiali in Uzbekistan Il campione italiano in carica costretto a saltare anche l’Interregionale Emilia Romagna 2026 a cui parteciperanno nove sammarinesi

Un infortunio ferma Alessandro Giovagnoli: niente Mondiali in Uzbekistan.

Dopo un avvio di stagione ricco di successi, la Nazionale sammarinese di taekwondo si prepara a tornare in gara all’Interregionale Emilia-Romagna 2026, in programma il 18 e 19 aprile alla Play Hall di Riccione, con oltre mille atleti iscritti. La Federazione si presenta all’appuntamento forte di 2 ori, 1 argento e 2 bronzi conquistati a inizio anno, tra cui il titolo di Campione Italiano Juniores 2026 ottenuto da Alessandro Giovagnoli ad Anzio, risultato che ha portato il bottino complessivo a 359 trofei.

Saranno nove gli atleti biancazzurri impegnati sul quadrato, accompagnati dai coach nazionali, i maestri Secondo Bernardi (6° dan) e Michele Ceccaroni (4° dan), sotto la supervisione del presidente federale Giovanni Ugolini. Sabato 18 aprile spazio ai Senior con Stefano Crescentini (-80 kg), Thomas Albani (-54 kg), Federico Amati (-63 kg), Achille Tentoni (-58 kg) e Michele Mezzanotte (-80 kg).

Domenica 19 sarà invece il turno dei più giovani: esordio per i Beginners Aaron Tarini e Leo Santagata, seguiti dai Children Pietro Bernardi e Davide Della Valle. “La Federazione Sammarinese Taekwondo si presenta all’evento con un bellissimo biglietto da visita”, si legge nella nota, con l’auspicio che gli atleti “possano ben figurare nel torneo più vicino a casa”, confrontandosi con “i migliori atleti italiani del momento”. Assente però il campione italiano in carica Giovagnoli, fermato da un infortunio che gli ha fatto saltare anche i Mondiali in Uzbekistan, previsti dal 12 al 17 aprile, a Tashkent.

Il calendario proseguirà poi con un impegno internazionale: il 24 e 25 aprile a Manchester, dove Federico Amati rappresenterà San Marino al British International Open 2026, seguito all’angolo dal maestro Bernardi. Infine, la Federazione ricorda che “per chi volesse, senza alcun pericolo, avvicinarsi a questa stupenda Arte Marziale e Sport Olimpico”, il Club Taekwondo San Marino mette a disposizione tecnici qualificati nelle palestre di Fonte dell’Ovo e della Sport Domus di Serravalle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: