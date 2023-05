Un mese ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta

È iniziato il countdown, il prossimo 29 maggio il braciere dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa tornerà a bruciare per le piccole olimpiadi. Quattro anni dopo il Montenegro, i nove paesi si ritroveranno nell'isola dei Cavalieri. Sarà la terza volta a Malta, dopo 1993 e il 2003. Oltre 1000 gli atleti impegnati in dieci discipline. San Marino sarà in quasi tutte, ad eccezione di basket e squash, per il resto i portacolori del Titano se la giocheranno con tutti gli altri. La delegazione sammarinese riparte dal risultato del Montenegro, con 12 medaglie conquistate delle quali 1 d'oro nella 4x100 maschile di atletica. Malta si sta preparando ad ospitare l'evento. Ha presentato le sedi di gare, alcune ristrutturate, altre realizzate ex-novo.

Il rubgy a 7 la grande novità di questi giochi. Nella torneo con la palla ovale i Titani ci saranno, conferma della grande capacità di San Marino di stare al passo. Rugby che sul Titano ha saputo costruire la sua tradizione e a Malta cercherà l'impresa contro nazionali di livello superiore. Atletica, nuoto, judo e tiro sono gli sport sempre presenti ai Giochi dei Piccoli Stati, discipline nelle quali San Marino può dire la sua con atleti di primo piano. A Malta ci saranno anche tennis e tennis tavolo, il primo riparte dal bronzo del Montenegro, il secondo ha regalato tante soddisfazioni negli anni. Dalla A di atletica alla V di vela, San Marino sarà anche in acque aperte con il suo atleta. Curiosità sulla cerimonia apertura, in programma la sera di lunedì 29 maggio, prevista all'aperto in uno dei luoghi storici dell'isola maltese. Presentata anche la canzone ufficiale di Malta 2023: Shine Your Light.