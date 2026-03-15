Un pomeriggio in vasca con Marco Orsi, per il nuoto pinnato sammarinese

Un'altra masterclass con un campione. Dopo la sorpresa dell'anno scorso, quando arrivò sul Titano per tenere una lezione senza che i giovani del nuovo pinnato sammarinese sapessero nulla, Marco Orsi è tornato al Multieventi per un aggiornamento e per verificare i progressi degli atleti, stavolta con una classe di studenti ancora più ampia.

L'olimpionico azzurro, passato dal nuoto tradizionale a quello pinnato nella parte finale della carriera, ha dispensato consigli per un intero pomeriggio, chiamato nuovamente dalla Federazione sammarinese attività subacquee. Se nel 2025 fu una lezione prevalentemente teorica, seppur con una parte pratica nel finale, stavolta, il campione bolognese si è concentrato quasi esclusivamente sul lavoro in acqua, scendendo in vasca con i ragazzi e le ragazze. Nuotare accanto a un fuoriclasse del genere è un'occasione che non capita a tutti e lo si è percepito dall'interesse dei giovani nuotatori sammarinesi, che lo hanno sommerso di domande.

Ma è stata una grande opportunità anche per gli istruttori locali, come spiega l'allenatore Fabio Donati: "Ogni anno cerchiamo di essere sempre più numerosi. La collaborazione con Marco è giunta al secondo anno, è per noi un amico e speriamo che continui ancora a lungo. A parte l'entusiasmo che provoca in tutti quanti, anche a livello tecnico ci ha dato una bella mano in passato".

Che numeri ha raggiunto il nuoto pinnato a San Marino?

"Sono in continua crescita. Quest'anno a livello agonistico siamo circa una trentina e speriamo di aumentare i numeri ogni anno".







