TENNIS Un successo su tutti i fronti per la tappa sammarinese del FIT Junior Program

Il centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo ha ospitato ieri pomeriggio il Torneo FIT Junior Porgram di categorie Super Orange e Super Green, femminile e maschile. Sessantacinque i partecipanti, tra San Marino e circondario, che si sono dati battaglia sui campi dell’impianto sammarinese. In grande evidenza i portacolori di casa, seguiti dai maestri Alice Balducci, Francesca Bernardi, Francesco Giorgetti, Nicolò Zanotti e dal preparatore atletico Matteo Nanni. Nel Super Orange maschile Alex Sciutti si è aggiudicato la vittoria, grazie al successo per 4-1 in finale. Sconfitta nei quarti di finale per Davide Casadei Ferri. Tutti gli altri biancazzurri hanno gareggiato nella categoria Super Green. Nel maschile Nicolò Bollini ha superato in finale per 4-3 Gianmaria Mussoni. Lo stesso Mussoni aveva eliminato in semifinale Matteo Calisse per 4-3, mentre Bollini aveva superato ai quarti Alberto Lonfernini. Sconfitta ai quarti anche per Giampaolo Lampredi e Nicholas Valentini. Daniel Manenti si è spinto sino in finale nella categoria B. Un buon successo per la tappa ospitata dal circolo sammarinese, che vedrà probabilmente l’organizzazione di altre due date entro la primavera. A tutti i partecipanti è stato consegnato un piccolo omaggio e un dépliant del Natale delle meraviglie, messi a disposizione dall'Ufficio del Turismo. Belle soddisfazioni anche dal settore agonistico. Serena Pellandra, accompagnata dalla maestra Alice Balducci e dal preparatore atletico Matteo Nanni, partirà mercoledì alla volta di Formia, dove prenderà parte ad un raduno nazionale per le migliori giocatrici d’Italia della sua categoria. Per la Scuola Federale Tennis di San Marino si tratta della seconda convocazione in pochi anni, dopo quella ottenuta 4 anni fa da Talita Giardi.

