Un super Quevedo trascina il San Marino all'ottava vittoria di fila

Nel segno dell’8-0. È il risultato di gara2 a Firenze ed è anche il bilancio vittorie- sconfitte del San Marino Baseball, che dopo la prima giornata del girone di ritorno rimane saldamente in testa al girone G. Nel successo in terra toscana, 0 valide concesse dal monte di lancio, 22 strike-out su 27 eliminazioni e perfect game che è rimasto intatto per 6.2 riprese. Vincente Quevedo, mentre nel box sono da segnalare le due valide di Epifano e Angulo, con quest’ultimo che ha anche battuto il fuoricampo da tre punti che ha aperto subito le marcature al 1°.