SPORT E INCLUSIONE Un torneo di padel contro la violenza di genere Lo hanno proposto Usot e Wonderbay in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Si è giocato al femminile e a coppie miste

Lo sport come strumento di inclusione e partecipazione per contrastare la violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Usot e Wonderbay hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dall'Autority per le Pari opportunità di San Marino, organizzando un torneo di padel al femminile.

Le partite si sono svolte proprio sui campi del Wonderbay: a sfidarsi sono state sia coppie formate da sole donne, sia coppie miste, formate da un uomo e una donna, in un pomeriggio di sport, divertimento e di crescita personale per quanti sono stati coinvolti.

