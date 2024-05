Un weekend ricco di eventi per lo sport sammarinese Dal Memorial Benvenuti di volley al Motocross passando per SkiRoll, Giro del Monte, baseball e calcio: si preannuncia un fine settimana ricco di eventi per lo sport sammarinese.

San Marino “capitale sportiva” per il weekend di metà maggio. Numerosi gli eventi in programma all'ombra del Monte Titano in questo fine settimana: si parte venerdì sera con il Memorial Benvenuti, il torneo di volley dedicato all'ex giocatore, tecnico e dirigente Paolo Benvenuti scomparso esattamente 10 anni fa. Sarà anche un “antipasto” per la Nazionale Femminile Sammarinese in vista degli Europei Small Countries Association che si terranno proprio al PalaCasadei a fine mese. Prenderanno parte al Memorial anche Beach&Park San Marino, Athena Rimini e Cattolica Volley con le partite che si giocheranno venerdì 17 e sabato 18.

Il “clou” per lo sport sammarinese è concentrato proprio per sabato: alle 11.15, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda, la Nazionale Italiana Ski Roll sarà protagonista di una “sfilata” da Fonte dell'Ovo al Piazzale Lo Stradone. Che, alle 18, diventerà il fulcro del Giro del Monte 2024. La storica corsa da 7km organizzata dalla Track&Field – che prevede anche una camminata non competitiva per dare a tutti la possibilità di godersi il suggestivo percorso – è una tradizione per la Repubblica. Lo scorso anno vinse il marocchino Hicham Boufars in 21.53. A Serravalle doppio evento in serata: sul diamante di baseball la “sfida infinita” tra San Marino e Bologna. Si giocherà gara3 di quello che è un remake delle ultime finali scudetto. Allo “Stadium” - ore 20.45 - la finale play-off del Campionato Sammarinese di calcio: il derby del castello di Città tra Murata e Tre Penne mette in palio un posto per la prossima Conference League.

Domenica si riaprono i cancelli della Baldasserona con la UISP che ha organizzato il Trofeo Italia Epoca Motocross Interreggionale: centinaia di iscritti per una gara che si preannuncia spettacolare.

