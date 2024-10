TIRO A VOLO Una commossa Alessandra Perilli in udienza dai Capitani Reggenti La tiratrice sammarinese è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi dopo la straordinaria vittoria ottenuta alle finali di Coppa del Mondo a Nuova Delhi, in India.

Le emozioni sono sempre fortissime. Anche se ti chiami Alessandra Perilli e, in un certo senso, sei “abituata” ad essere ricevuta dai Capitani Reggenti dopo l'ennesimo trionfo. Ogni volta però è come se fosse la prima e così Alessandra si commuove durante l'udienza con i Capi di Stato Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi per ricordare e celebrare il successo alle finali di Coppa del Mondo di Tiro a Volo dello scorso 17 ottobre. Un'altra data che entra tra gli annali dello sport sammarinese, un altro capolavoro di una campionessa che da anni porta con orgoglio i colori della Repubblica in giro per il mondo. E, spesso, la bandiera biancazzurra sventola più in alto di tutte.

“Desideriamo congratularci con la nostra campionessa per i prestigiosi e plurimi risultati conseguiti e formuliamo i migliori auspici affinchè la sua carriera sportiva sia contrassegnata da ulteriori soddisfazioni e successi” - questo un passaggio del discorso degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, rivolto a Perilli. All'udienza presente il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, i membri del direttivo della Federazione Sammarinese Tiro a Volo e il CT Luca Di Mari, una rappresentanza del CONS e i familiari: tutti riuniti per festeggiare ancora una volta Alessandra.

Nel servizio l'intervista ad Alessandra Perilli

