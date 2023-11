PESCA SPORTIVA Una federazione in festa: 70 anni di Pesca Sportiva

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva compie 70 anni. E festeggia. Lo fa con una gara al lago Pascoli e un momento conviale per ricordare, riconoscere, progettare. Con il Presidente Bruno Zattini ci sono gli atleti, i membri del Direttivo e anche le massime autorità sportive. Dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, al Presidente del Cons Gian Primo Giardi. È una festa che si merita in pieno un movimento che ha portato alla Repubblica una raffica di medaglie mondiali e riconoscimenti di ogni genere. È una della federazioni più titolate della storia sportiva di San Marino.

Nel servizio l'intervista al Presidente Bruno Zattini

