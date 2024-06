TORNEO DELLA LIBERTA' Una festa per arcieri e tamburini: è il Torneo della Libertà Il Gruppo Storico di Acquasparta vince la Giostra dei Tamburi

Due giorni sul Titano per gli arcieri di tutte le Federazioni, Leghe e Associazioni Italiane per contendersi l'ambitissimo collare del "Campione dei Campioni" di Arco Storico. Una festa per 500, per l'Arco Storico declinato in tutte le sigle, in costume, alla Cava dei Balestrieri che nonostante il meteo hanno onorato l'impegno. Dalla serata conviviale a base di musica celtica al torneo vero e proprio giunto all'edizione numero 23.

Si rinnovano impegno e soddisfazione per gli organizzatori, la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino e la Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco. Accanto all'ormai tradizionale Torneo della Libertà, grande curiosità e interesse ha suscitato la neonata Giostra dei Tamburi.

I gruppi storici che si sono esibiti in costume medioevale sono stati valutati da una giuria qualificata sulla base dell'attinenza storica dei costumi, della tecnica con la quale venivano suonati i tamburi, e della dinamicità della coreografia. Ad aggiudicarsi la Giostra è stato il Gruppo Storico dei Tamburini di Acquasparta, davanti a Siena e San Quirico d'Orcia a completare il podio.

