Una folla oceanica per Red Bull Soapbox Race

Se la ricordano bene gli adulti di oggi, i ragazzi di ieri, quanta emozione quanta creatività, inventiva nel costruire un mezzo comunemente chiamato “caratella”. La spettacolarizzazione di questo evento unico al mondo, e che oggi ha fatto tappa a San Marino, si chiama Red Bull Soapbox Race, e non è altro che il lancio di questi mezzi che hanno un unico comun denominatore : non sono equilibrati. La gara dello squilibrio è solo una delle attrazioni che ha coinvolto il pubblico delle grandi occasioni. San Marino invasa da turisti, appassionati, sammarinesi, e semplici curiosi, centro storico sold out per questo evento più unico che raro. 40 team dalla stravaganza straripante, pilotati da pazzi scatenati, vestiti pur che sia.

Perchè questa è una formula vincente? Semplice, perché non ci sono regole. Ovviamente la sicurezza è garantita da una certosina sorveglianza a 360 gradi da parte della straordinaria organizzazione Red Bull. San Marino ci ha messo, il territorio patrimonio dell'umanità, permessi, e tanta voglia di poterlo raccontare. Al resto hanno pensato l'organizzazione e soprattutto tutta l'energia la freschezza, la brillantezza, di un evento che fa sprizzare adrenalina da tutti i pori.