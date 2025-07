Una maratona Gigante, Cinà sul velluto, Basile out

Quando Matteo Gigante ha chiuso 6-4 ha tirato un sospirone di sollievo. Con lui anche pubblico e organizzatori che puntano sul giocatore romano per piazzare almeno un azzurro fino alle fasi finali del torneo. Erano le 23.20 quando il macedone Kalin Ivanovski si è arreso dopo 2 ore e 39 di battaglia. Un primo interminabile set che Gigante ha perduto a dieci in un altro interminabile tie break, poi la lenta rimonta, la pazienza, il gioco bello e convincente alternato a passaggi a vuoto che rimettevano sempre in partita l'avversario fino all'epilogo, qualificazione al secondo turno che poi è quello che conta:

Ecco il commento a caldo di Matteo Gigante:

"Il bello e purtroppo per noi che giochiamo il brutto di questo sport ma è veramente difficile comunque giocare partita per partita, lui è stato veramente fenomenale, onestamente non me l'aspettavo però gli devo fare complimenti, però sono contento di come ho reagito. Spero di migliorare giorno dopo giorno, domani sarà un giorno di allenamento quindi farò le giocate che oggi mi sono mancate un po' meno e poi giovedì penso al prossimo turno".

Programma ricchissimo fin dal primo pomeriggio con il bel successo di Federico Cinà, facile 6-2-6-1 all'argentino Kestelboim. Il giovane talento palermitano lo rivedremo oggi alle 18.30 sfidare la seconda testa di serie, quel Tiago Agustin Tirante che sempre argentino è ma con ben altro spessore. Non come sperato invece Pierluigi Basile, altra wild card Next Gen, troppo nervosa e poco combattiva battuta dal paraguaiano Vallejo. Avanza in rimonta anche la prima testa di serie, il francese Royer che stenta a trovare le misure a Facundo Mena, rema, ci perde un set poi lo liquida con un doppio 6-2. Oggi dalle 16 il secondo turno, apre la sorpresa dell'esordio, il giovane Caniato in un match decisamente complicato contro il francese Mayot.