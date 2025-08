Una Masterclass di Ritmica con Milena Baldassarri

L'occasione è di quelle straordinarie, due giorni di Masterclass organizzata dalla Mya Gym in collaborazione con la Federazione Sanmarinese Ginnastica e il supporto del CONS, a partecipare all'iniziativa, oltre a tante giovanissime sanmarinesi, anche le rappresentanti delle società riminesi Fenice e Iride. La protagonista in assoluto delle due giorni del multi-eventi è Milena Baldassarri, stella di prima grandezza che ha appena concluso la carriera agonistica e col sorriso si è messa in gioco da sorella maggiore. Tu sei riuscita a passare dai sacrifici ai sogni, cosa puoi consigliare alle ragazze che si avvicinano a una disciplina così complicata come la ginnastica?

Milena Baldassarri: "Diciamo a me non piace chiamarli sacrifici perché alla fine se uno ha un grande sogno si deve porre degli obiettivi per raggiungerlo e quindi si fanno diciamo tra le regolette delle rinunce ma non vorrei neanche chiamarle rinunce per arrivare ad avverare insomma un grande obiettivo e quindi sicuramente è uno sport talmente bello che si chiede tanto tempo in palestra ma alla fine ripaga veramente tanto non tanto le medaglie quanto quello che insegna l'unione che dà e il sacrificio dell'impegno più che altro ecco".

L'evento non è solo un momento di crescita sportiva ma anche un gesto di solidarietà la Mia Gym devolverà parte della quota di partecipazione all'associazione Oceano Blu impegnata a sostenere la battaglia della piccola vittoria.

Così la Presidentessa della Mya Gym Cinzia Matteoni:

"Abbiamo voluto legare una iniziativa sportiva ad una iniziativa solidale ovvero educare anche le ragazze impegnate in questo sport di come sia importante comunque dedicarsi al sostegno per gli altri infatti per ogni ginnasta iscritta Mia Gym devolverà una parte in beneficenza per l'associazione Oceano Blu che praticamente ha il suo scopo principale quello di sostenere la ricerca e in particolare in questo momento sulla camk2b una malattia veramente molto rara che va studiata insomma".