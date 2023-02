ROLLER Una pista per Elly Mattiuzzo, la raccolta fondi per realizzare un sogno Un palazzetto per gli allenamenti a San Marino era il sogno della pattinatrice, morta a dicembre 2021 in un incidente, e familiari e Federazione Roller ne hanno fatto un obiettivo: la strada però è ancora lunga e tortuosa.

Un palazzetto per praticare il pattinaggio nella Repubblica di San Marino, il sogno di Elly Mattiuzzo e ora anche un obiettivo concreto. È lo scopo della raccolta fondi “Aiutiamo a Realizzare il Sogno di Elly”, promossa dai familiari della pattinatrice e dalla Federazione Sammarinese Roller Sports dopo l'incidente del dicembre 2021 che l'ha portata via. Il progetto punta a realizzare un evento annuale in sua memoria e a costruire, in Repubblica una pista, a lei dedicata: la strada però è ancora lunga e incerta e richiede il supporto di cittadinanza e istituzioni. "Il nostro sogno era quello di far conoscere la pratica del pattinaggio nella Repubblica di San Marino e riuscire a trovare i fondi per poterci permettere una pista da allenamento di dimensioni idonee - racconta Erica Borgagni, allenatrice della Federazione Sammarinese Roller Sports - da qui nasce l'iniziativa dei suoi genitori, al momento della sua scomparsa, di aprire una raccolta fondi per poter realizzare un palazzetto e una pista di pattinaggio che porterà il suo nome nella Repubblica. Parlando con amici e conoscenti ci siamo resi conto che, dopo più di un anno, all'interno della Repubblica nessuno è al corrente di questo progetto. Si chiama Aiutaci a realizzare il sogno di Elly, si trova sulle nostre pagine Facebook e Instagram della Federazione: ci sono tutti i collegamenti per donare tramite il sito GoFundMe e le coordinate bancarie per un conto dedicato a lei, Federazione Sammarinese Roller Sports in Memoria di Elly Mattiuzzo. Siamo arrivati a oltre 10mila euro ma purtroppo ancora non è sufficiente. Ci stiamo muovendo anche sul piano pratico, siamo andati a parlare da vari deputati per avere un posto dove realizzare questa pista, perché al momento ancora non c'è. Non c'è nemmeno una base, perché a San Marino purtroppo non c'è uno stabile abbastanza grande. Bisogna partire da zero ma siamo convinti di poterci riuscire".

E in attesa del palazzetto Elly Mattiuzzo, la Federazione avrà presto bisogno di una nuova struttura dove svolgere le proprie attività. "Attualmente ci stiamo allenando in un capannone in Strada del Bargello - continua Erica Borgagni - però non sappiamo per quanto ancora potremo rimanere lì: stiamo cercando un altro posto per poter svolgere i nostri allenamenti anche per il prossimo anno, perché non credo che avremo più quella pista".

