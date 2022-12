SPORTINSIEME AWARDS Una Stella tra le stelle sammarinesi La campionessa del mondo di bocce è l'Atleta dell'Anno. Nella serata il video messaggio di Alex Del Piero per la giovane sammarinese.

Brilla Stella Paoletti nella notte di Sportinsieme Awards. La campionessa del mondo di bocce si aggiudica il premio di Atleta dell'Anno. Riconoscimento più che meritato per la giovane sammarinese, oro nella coppia ai Giochi del Mediterraneo e gradino più alto nel mondiali in Turchia. Il gala dello sport sammarinese è un tuffo in un anno di sport e di emozioni, targate San Marino.

Successi vissuti e rivissuti con i protagonisti che si sono alternati sul palco alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. La proclamazione di Stella Paoletti, Atleta dell'Anno, è stato il momento più alto della serata condotta dai giornalisti Giulia Mizzoni e Palmiro Faetanini. Due ore intense, nelle quali il ricordo del tennista Simone De Luigi, scomparso a soli 18 anni, ha toccato i cuori di tutti i presenti con le parole del padre, sul palco con la squadra di Coppa Davis. Simone che continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto e nello sport che ha amato. Il campo numero 2 del centro tennis, dove aveva vinto il primo torneo, porterà il suo nome.

Un ricordo commosso quello del presidente Gian Primo Giardi, che ha aperto la serata, con un pensiero anche per Marino Ercolani Casadei, Domenico Bruschi e Giuseppe Cardinali.

Sportinsieme Awards ha ripercorso l'anno, passando per mondiali, europei, campionati italiani e Giochi del Mediterraneo. Tutti eventi nei quali San Marino e gli atleti sammarinesi hanno saputo distinguersi. Un'occasione unica, per rivivere i successi di un 2022 da incorniciare, con il presidente dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano e il giornalista della Gazzetta dello Sport Matteo Dalla Vite. Per lanciare un premio letterario e giornalistico e festeggiare le quaranta edizioni di Panorama Sport. Poi il gran finale tutto per Stella Paoletti. Emozionata. Ancor di più, dopo il video di Alex Del Piero. Per una Stella tra le stelle sammarinesi.

Nel servizio Stella Paoletti, Atleta dell'anno 2022

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: