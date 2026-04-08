“Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino” è il tema del quarto Concorso Letterario e Giornalistico del Cons

Le interviste a Christian Forcellini e Xavier Jacobelli

Qualche novità e la solita certezza legata alla qualità Il concorso letterario e giornalistico indetto dal Cons fa poker e per l'edizione 2026 rilancia e apre anche alle scuole medie con un'apposita sezione che si aggiunge alle due classiche degli studenti delle scuole superiori ed a quella dedicata ai cittadini e residenti di ogni Paese.

"Abbiamo pensato - ha ricordato Christian Forcellini presidente Cons - quest'anno di coinvolgere in questa sinergia fra lo sport e la cultura anche le scuole medie perché secondo noi è fondamentale che la cultura sportiva si possa diffondere sin dalla giovane età e anche con quello che è il titolo del concorso letterario lasciando un po' la libera fantasia, quello che potrebbe essere l'argomento da trattare, questo secondo noi ci permette di coinvolgere più persone possibile. Questo è l'obiettivo del Comitato Olimpico, far parlare il più possibile di noi, del nostro movimento sportivo, del nostro sport, dei nostri atleti in giro per il mondo e anche e soprattutto a San Marino".

Cambia anche la tempistica. Il concorso esce dall'appuntamento legato a Sportinsieme Awards per trovare spazio in occasione di Sport in Fiera, evento di apertura anche per l'anno scolastico sammarinese che il prossimo settembre raggiungerà l'edizione 28. Per questo motivo saranno presi in considerazioni tutte le proposte presentate entro il 31 agosto 2026. Ampio spazio alla forma della proposta, dalla poesia al romanzo, passando per articolo giornalistico o servizi audio e audiovisivi. “Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino” è il tema della quarta edizione suddiviso in tre tracce a scelta: una storia di carattere sportivo generale ambientata sul Titano; una riguardante atleti sammarinesi alle Olimpiadi Invernali e una atleti sammarinesi ai Giochi del Mediterraneo. La commissione sarà composta da Christian Forcellini, Massimo Boccucci, Giacomo Esposito, Remo Massari, Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni. Presieduta da Xavier Jacobelli.

"La fantasia al potere - ha sottolineato Xavier Jacobelli - perché il tema è libero e quindi pensiamo che solleciterà la creatività degli scrittori e di tutti coloro i quali vorranno partecipare. Ma è molto importante l'apertura a 360 gradi al mondo della scuola di San Marino. Questo è un concorso che vuole prima di tutto diffondere cultura coniugandola all'amore per lo sport. Questa è una realtà meravigliosa e lo dice uno che ha la fortuna e l'onore di presiedere la giuria per la quarta edizione consecutiva. Pensare che un abitante su terra di San Marino pratichi lo sport è una cosa fantastica".







