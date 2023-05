CICLOSTORICA Una Titanica da Giro Presentata agli Eccellentissimi Capitani Reggenti l'emissione filatelica dedicata al Giro d'Italia d'Epoca e alla tappa “La Titanica”.

La storia del Giro d'Italia conta anche San Marino. Nel tempo diversi passaggi ed anche la prima partenza dall'estero datata 1965. Il ciclismo che è tanta passione, ma anche tradizione e storie, come quella di Michela Moretti Girardengo e Gioia Bartali, nipoti, rispettivamente di Costante e Gino, due grandissimi del ciclismo italiano. In udienza a Palazzo Pubblico insieme alla delegazione organizzatrice della “Titanica”, ciclostorica della Repubblica di San Marino alla sua seconda edizione. L'occasione l'emissione filatelica celebrativa del decennale del Giro d'Italia d'Epoca, che quest'anno si arricchisce propria della tappa sammarinese. Per celebrare al meglio questo evento la Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino ha realizzato un francobollo da euro 1,20 che ritrae un ciclista, che indossa la maglia dei Titanici, con la mappa dell’Italia sullo sfondo, come ha ricordato Gian Luca Amici, direttore generale Poste di San Marino. Un'occasione anche per ricordare le grandi gesta di Costante Girardengo e di Gino Bartoli nelle parole delle due nipoti. Ricordi emozionanti ed emozionati, fatti di gesti di grande altruismo, come quelli compiuti da Bartali per aiutare i rifugiati ebrei durante la seconda Guerra Mondiale. Storie come quella di Alfonsina Strada, ricordata per essere stata la prima e unica donna che nel 1924 partecipo al Giro d'Italia insieme agli uomini portandolo a termine. “Il Giro d'Italia d'Epoca, hanno ricordato i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, rievoca la storia della bicicletta come particolare simbolo di una società comunitaria, che dopo i conflitti mondiali e le crisi economiche, ha combattuto con sacrifici e che è risorta dalla difficoltà”.

Una giornata proseguita con la conferenza stampa di presentazione della Titanica, in programma per il 17/18 giugno. Nell'occasione è stato ricordato anche Giovanni Michelotti, personaggio di spicco dello sport sammarinese conosciuto per il suo ruolo di organizzatore del Giro d'Italia. La ciclostorica di San Marino è organizzata dalla Virtusbike di Acquaviva, partirà e arriverà a Borgo Maggiore con tre diversi percorsi. Saranno ammesse solo bici costruite prima del 1987 e tra le grandi novità la possibilità di noleggiarne una per poter partecipare. La Titanica si annuncia un altro grande evento sammarinese che riuscirà a coinvolgere territorio di San Marino e della vicina Italia.

(Nel video l'intervista con Teodoro Lonfernini - Segretario di Stato Sport)

