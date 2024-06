CICLOSTORICA Una Titanica per 200 Cresce nei numeri la ciclostorica di San Marino inserita nel Giro d'Italia d'Epoca. La terza edizione ha celebrato anche il passaggio sul Titano del Tour de France

La Titanica è un salto nel passato. Un tuffo nelle emozioni che furono, quelle che hanno segnato le corse in bicicletta. Per il terzo anno rivive la storia del ciclismo italiano grazie alla tappa sammarinese inserita nel Giro d'Italia d'Epoca. Sono oltre 200 i partecipanti alla ciclostorica del Titano che quest'anno vuole celebrare anche il passaggio del Tour de France. Bici di tutti i tempi, come da regolamento massimo 1987, poi l'abbigliamento d'ispirazione storica, con la classica maglia di lana.

Un evento per tutti, dai 16 anni ai 92 di Angiolino Piscaglia, in sella alla sua bici ricordando gli anni da professionista con la San Pellegrino. La Titanica diventa un piccolo museo viaggiante. Una tappa nella storia del ciclismo, per un evento che sul Titano richiama appassionati da tutto il mondo.

Il via da Borgo Maggiore dato dal capitano di Castello Barbara Bollini. Poi il gruppo compatto si è diretto fino alle gallerie per iniziare la salita fino al Monte Titano fino a Piazza della Libertà. La tradizione della Titanica che incontra quella sammarinese, con gli sbandieratori ad accogliere nel cuore del centro storico intrepidi, eroici e titanici pronti ad affrontare uno dei tre percorsi previsti. Resta un gran bel evento, che abbina storia, cultura e spettacolo, che colora le vie di San Marino.

Nel video le interviste con Michela Moretti Girardengo - presidente del Giro d'Italia d'Epoca e Angiolino Piscaglia - ex ciclista professionista anni '50

