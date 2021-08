#TOKYO2020 Una TV e tifo scatenato: così San Marino ha festeggiato il bronzo di Myles Sul Titano è scattata immediatamente la festa per la terza medaglia biancazzurra alle Olimpiadi di Tokyo con i vertici del CONS ed i Segretari di Stato "incollati" davanti alla TV.

L'estate più storica di sempre per la Repubblica di San Marino ha portato – grazie agli straordinari successi ottenuti – ad un coinvolgimento totale per lo sport. Dagli appassionati agli esperti, tutti incollati davanti alla TV per seguire le gesta degli atleti biancazzurri. E così come per il Tiro a Volo, anche per la Lotta Libera e per Myles Amine Mularoni - in particolare - l'appoggio non è mancato dal Titano.

Una televisione e tanti sammarinesi pronti ad incoraggiare e tifare il lottatore che ha conquistato un'altra storica medaglia alle Olimpiadi, la terza a Tokyo e nella storia in generale. Al 4-2 finale contro l'indiano Punia – che è valso il bronzo - è scattata la festa da parte del vice-presidente del CONS Christian Forcellini, dei membri del Comitato Olimpico e dei Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Teodoro Lonfernini.

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: