Una vittoria a testa per San Marino e Bologna nell'amichevole precampionato

A due settimane dal via del campionato di serie A, amichevole di lusso sul diamante di Serravalle tra San Marino e Bologna. Un test in due partite sulla distanza delle sette riprese. Vittoria della squadra di Mario Charini in gara 1, con i padroni di casa che si sono imposti per 4 a 3. Fortitudo sul 2-0 con tre singoli consecutivi e terzo punto dei campioni d'Italia che arriva alla quarta ripresa. Nella parte bassa del quarto, comincia la rimonta di San Marino con il singolo di Celli, il doppio di Imperiali ed il fuoricampo di Federico Giordani. Nell'ultima ripresa è ancora Celli con un singolo a portare a casa il punto del definitivo 4-3. In Gara 2 immediato riscatto della Fortitudo che in rimonta s'impone per 10 a 6, segnando 4 punti nella penultima ripresa. San Marino e Bologna torneranno ad affrontarsi, sempre sul diamante di Serravalle, nella prima giornata di campionato, in programma venerdì 19 aprile.