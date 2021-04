Under 10: Serena Pellandra trionfa a Senigallia

Under 10: Serena Pellandra trionfa a Senigallia.

Serena Pellandra si è aggiudicata la prima edizione del Trofeo “Albero dello Sport”, organizzato dal Circolo Tennis Senigallia. La giovane allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino ha fatto suo il titolo nel tabellone Under 10 femminile, lasciando solo le briciole alle avversarie affrontate lungo il suo cammino. Dopo aver superato 4-1 4-0 Diletta Sabbioni, la Pellandra si è imposta con un doppio 4-0 sia in semifinale, su Flora Zanzi, che in finale contro Martina Ruggeri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: