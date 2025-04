VOLLEY Under 18, la Nazionale femminile a Malta per gli Europei SCA juniores Le atlete saranno in campo da giovedì a domenica. Sei le Nazioni coinvolte

La Nazionale femminile under 18 di pallavolo si prepara a un importante appuntamento internazionale: mercoledì le giovani sammarinesi partiranno per Malta, dove disputeranno gli Europei juniores dei piccoli Stati, da giovedì a domenica. Sei le squadre partecipanti, ripartite in due gironi da tre, con Scozia, Irlanda, Irlanda del Nord e Principato di Monaco che si aggiungeranno alle titane e alle padrone di casa. Le Nazionali scenderanno in campo giovedì e venerdì, giocando due partite ciascuna, poi, le prime due piazzate di ciascun gruppo si sfideranno sabato nelle semifinali e domenica si assegneranno le medaglie. Sono quattordici le atlete che il commissario tecnico Cristiano Lucchi ha convocato: Arianna Albertini, Virginia Valentini (liberi); Giulia Beccari, Camilla Tiezzi, (palleggiatrici); Carlotta Benvenuti, Anna Casali, Allegra Gobbi, Viola Sarasini (schiacciatrici); Sara De Gregorio, Alice Pedrelli (opposti); Matilde Gasperoni, Giorgia Guerra, Erika Mancini, Lisa Ripa (centrali). Ad aiutare Lucchi saranno il viceallenatore Andrea Morri e lo scout man Augusto Barrese. Il team manager sarà Marco Gatti, coadiuvato da Federico Valentini. Del gruppo fa parte anche l’arbitro internazionale Riccardo Ragazzini. Tutte le ragazze sono pronte a fare esperienza e a godersi la trasferta (per alcune di loro sarà la prima volta in Nazionale), ma tutte sono anche desiderose di tornare su quel podio raggiunto due anni fa, quando San Marino vinse la medaglia d'argento.

"L'obiettivo per questi SCA juniors è sempre quello di far lavorare le ragazze in prospettiva della nazionale seniores, quindi in prospettiva dei Giochi dei piccoli Stati - spiega Lucchi -. Andremo via con il gruppo di atlete nate dal 2008 in poi, quindi abbiamo l'opportunità e anche la fortuna di portare con noi qualche ragazza anche dell'Under 14. Ben venga, vuol dire che si sta lavorando bene e c'è l'opportunità anche per queste ragazze di viversi la loro prima esperienza internazionale. Da tutto l'inverno stiamo lavorando per due volte al mese, da un mese e mezzo a questa parte anche molto più frequentemente, tra allenamenti e amichevoli. L'avvicinamento ai Giochi e la partenza tra qualche giorno ci devono consentire di essere pronti sia mentalmente che a livello tecnico".

Quanta voglia c'è di tornare su quel podio?

"Tanta. L'obiettivo è sicuramente quello di arrivare sul podio, ce l'abbiamo in testa come le altre Nazionali, però il fatto di essere arrivati secondi e di aver creato questo entusiasmo attorno alla juniores sicuramente ci dà quel qualcosa in più per spingere al massimo e per provare a portare a casa una medaglia".

Questo il calendario del Girone B, in cui le titane sono state inserite:

San Marino - Irlanda del Nord giovedì 10 aprile, ore 16.30

San Marino - Scozia venerdì 11 aprile, ore 11.

