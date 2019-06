Under 21: Croazia-Inghilterra 3-3, Italia fuori

Al San Marino Stadium si gioca per l'ultima giornata del Gruppo C: in campo le già eliminate Croazia e Inghilterra che chiudono il loro torneo con un 3-3.

I balcanici partono spediti e Henderson deve deviare sulla traversa il colpo di testa di Kulenovic. Alla prima occasione però passa l'Inghilterra: Nelson riceve in area da Foden, punta Kalaica e guadagna lo sgambetto da rigore, da lui stesso trasformato. Ancora inglesi con Abraham, il cui tocco d'esterno destro finisce sul palo. Anche in questo frangente però a segnare è la squadra apparentemente più in difficoltà. Il pari è un'invenzione di Brekalo, che parte da sinistra, salta Kenny e la piazza nel sette.

In avvio di ripresa però l'Inghilterra torna avanti con Maddidon, che sugli sviluppi di un cross da destra si vede consegnare il pallone dall'impreciso colpo di testa di Uremovic. Di là invece è un errore di Henderson a spianare la strada al nuovo pari: sul brutto rinvio del portiere, Majer e Kulenovic la fanno arrivare a Vlasic che dal limite pesca il rasoterra in buca d'angolo. Gioia e dolore per il giocatore del CSKA Mosca, che nell'occasione si fa male ed esce in barella. Un pari dalla vita breve, perché 7' dopo Kenny carica dalla distanza e sfodera un destro imprendibile per Grbic. Ma non c'è due senza tre si dice e infatti i croati la riacciuffano ancora. E ancora con Brekalo, liberato sul lato sinistro dell'area da Ivanusec per la doppietta personale.