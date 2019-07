Universiadi: domani al San Paolo la cerimonia d'apertura

Saranno oltre 7200 gli atleti in gara, in rappresentanza di 127 nazioni. Un appuntamento mondiale che coinvolgerà gli atleti universitari dal 3 luglio al 14 luglio tra le 18 diverse discipline in programma. Domani nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli la cerimonia di apertura, il cui staff creativo ha realizzato già 20 cerimonie olimpiche da Torino 2006 a Rio 2016, questo per anticipare che è atteso un vero e proprio spettacolo. Previste 222 cerimonie di premiazione. L'Italia, con oltre 360 atleti conterà sulla delegazione più numerosa, poi gli Stati Uniti e il Giappone. Nella top ten anche Russia, Canada e Corea del Nord. Oltre 20 i paesi con almeno 100 atleti. Presente con un atleta anche Gambia, Zimbabwe e Principato di Monaco. Ci sarà anche San Marino con la sua delegazione guidata dai capi missione William Forcellini e Claudio Muccioli, ricevuti proprio nei giorni scorsi dai Capitani Reggenti. La squadra del Titano conterà su 18 persone, dei quali 10 atleti impegnati in 5 discipline: nuoto, atletica, ginnastica ritmica, taekwondo e tiro con l'arco. Il portabandiera nella cerimonia d'apertura sarà il nuotatore Gian Luca Pasolini.