Universiadi: finite le gare del nuoto, spazio ad atletica, arco e taekwondo

Giulia Gasperoni ha chiuso al 33' posto la gara di salto in lungo alle Universiadi di Napoli 2019. L’atleta biancazzurra, la più giovane fra le partecipanti , ha chiuso con la misura di 4,82 m. In competizione con Giulia Gasperoni, guidata dal tecnico Paola Carinato, atlete più esperte con presenze in Diamond League. Ha invece rinunciato alla sua partecipazione Melissa Michelotti che avrebbe dovuto gareggiare giovedì nel salto in alto.

Nel nuoto, Tamagnini conclude i 50 stile libero in 25.03 sopra al proprio personale. Con la gara del nuotatore sammarinese si è concluso l'impegno alle Universiadi per la squadra del nuoto.

Giulia Tilio è impegnata nella gara di tiro con l'arco. Per la sammarinese è la prima esperienza a livelli così importanti. Nel pomeriggio è prevista la qualificazione.

Giornata anche del taekwondo con Michele Ceccaroni che ha sfidato il russo Gabdulbarov nella categoria -68kg, è arrivato un ko per 19-5.