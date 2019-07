Universiadi: Lucia Castiglioni ha debuttato con le prove di cerchio e palla

Debutto alle Universiadi anche per Lucia Castiglioni nella ginnastica ritmica. L'atleta sammarinese era impegnata nelle qualifiche di due attrezzi: cerchio e palla. In gara 32 atlete di ottimo livello internazionale. Lucia Castiglione ha ottenuto 12.950 punti nel cerchio al termine di una buona prova che vale la 28' posizione, mentre nella palla ha concluso con 13.250, punteggio che vale la 26' posizione. Nella classifica generale, la biancoazzurrra ha chiuso in 29' posizione. Domani sono previste le prove di clavette e nastro. Sabato le finali, alle quali si qualificano le 8 migliori per attrezzo.