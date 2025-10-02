TV LIVE ·
Valentina Venerucci è 3^ al Giro del Mediterraneo

Bella prestazione in Campania per la sammarinese, professionista da quest'anno. Terzo posto anche tra le scalatrici

2 ott 2025
Valentina Venerucci (Aromitalia 3T Vaiano, Foto F.Ossola)
Valentina Venerucci (Aromitalia 3T Vaiano, Foto F.Ossola)

Valentina Venerucci sale sul podio del 3° Giro del Mediterraneo in Rosa, corsa ciclistica femminile di tre tappe, disputata in Campania. La sammarinese, atleta dell'Aromaitalia 3T Vaiano e professionista da quest'anno, ha chiuso al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Matilde Vitillo, vincitrice della Maglia amaranto, e della britannica Francesca Hall.

Proprio un terzo posto, quello nella prima tappa, le ha permesso di salire sul podio, avendo chiuso a 3 secondi da Hall e Vitillo. Poi l'italiana ha scavalcato la britannica in classifica generale grazie agli abbuoni ottenuti nella seconda e nell'ultima giornata. Per Venerucci arriva il terzo posto anche nella classifica della Maglia verde di miglior scalatrice.




Riproduzione riservata ©

