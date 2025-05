ANDORRA 2025 Valentina Venerucci e Alexander Konychev sesti a cronometro Buoni piazzamenti per i Titani e tanta esperienza per Camilla Stacchini e Andrea Chiarucci.

Sono le ragazze della cronometro le prime della squadra di ciclismo impegnate in gara. La prima a partire è Valentina Venerucci. Una bella gara la sua che la porta a chiudere in sesta posizione finale. Poi è toccato a Camilla Stacchini. Pettorale numero 106 per la piu giovane atleta in gara. La sammarinese è una classe 2008. Tredicesima posizione finale davanti a tre avversarie e un'ottima esperienza. Impossibile gara degli uomini con atleti World Tour al via. Resta un ottimo sesto posto per Alexander Konychev. Tanta esperienza per Andrea Chiarucci che conclude con la 21' posizione.

(Nel video le interviste con Valentina Venerucci, Camilla Stacchini, Alexander Konychev e Andrea Chiarucci)





