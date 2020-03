Valentini: "Olimpiadi al momento confermate, ma la macchina organizzativa procede a rilento"

"Olimpiadi per il momento confermate, lo abbiamo appreso dal Presidente del Cio Thomas Bach, ma la macchina organizzativa procede molto a rilento", ha detto Valentini. Il Capo Missione si è soffermato anche sulla programmazione degli allenamenti dei due atleti per il momento qualificati: Amine per la lotta e Perilli nel Tiro a Volo. "Non è un momento facile nemmeno per loro. Per Amine in particolare visto che il suo (Lotta) è uno sport di contatto. Per il momento - ha concluso Valentini - ci atteniamo alle informazioni che abbiamo, il Cons si farà trovare pronto per qualsiasi decisione venga presa"