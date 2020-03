TOKYO 2020 Valentini: "Olimpiadi al momento confermate, ma la macchina organizzativa procede a rilento" Ha parlato ai nostri microfoni il Capo Missione della delegazione sammarinese ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Federico Valentini

"Olimpiadi per il momento confermate, lo abbiamo appreso dal Presidente del Cio Thomas Bach, ma la macchina organizzativa procede molto a rilento", ha detto Valentini. Il Capo Missione si è soffermato anche sulla programmazione degli allenamenti dei due atleti per il momento qualificati: Amine per la lotta e Perilli nel Tiro a Volo. "Non è un momento facile nemmeno per loro. Per Amine in particolare visto che il suo (Lotta) è uno sport di contatto. Per il momento - ha concluso Valentini - ci atteniamo alle informazioni che abbiamo, il Cons si farà trovare pronto per qualsiasi decisione venga presa"

