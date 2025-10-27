Valentino Santolini al Mondiale Juniores di Raffa

Ci sarà anche San Marino a Plaintel, in Francia, per il Campionato Mondiale Juniores Under 18 di bocce, specialità Raffa. La delegazione sammarinese è composta dal giovane Valentino Santolini, alla sua prima esperienza ai Mondiali. Santolini sarà impegnato da martedì 28 ottobre a domenica 2 novembre nella specialità individuale maschile e tiro di precisione.

Il biancazzurro sarà seguito dal commissario tecnico federale Marco Cesini e dal capo delegazione Jacopo Frisoni. “Santolini si è preparato nel migliore dei modi ed è pronto ad affrontare questo appuntamento con tanta fiducia consapevole della sua giovanissima età” commenta la Federazione Sammarinese Sport Bocce.







