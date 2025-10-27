TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:11 Banda sospettata di furti fermata Rimini, fra loro un evaso dai domiciliari: tre denunce un arresto 13:07 Re trionfa in casa: suo il Rally di Como. Il Trofeo Italiano va a Crugnola 12:49 Juventus, esonerato Tudor. Brambilla ad interim per la sfida contro l'Udinese 12:11 Maxi furto in villa a Rimini: bottino da mezzo milione di euro 11:53 San Marino Teatro: inaugurata la nuova rassegna “A doppio filo, intrecci di parole tra palco e vita” 11:50 Danneggiato il mezzo di trasporto per disabili dell'ASSM 11:37 Okaka, gol pesante: il Ravenna vince a Piancastagnaio (0-1) 10:17 Manovra, il ministro Salvini continua ad attaccare le banche 10:06 Dreaming San Marino Song Contest: al via le iscrizioni per i casting 08:28 Acque nere nel Torrente San Marino, i cittadini di Gualdicciolo chiedono interventi e verifiche
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Valentino Santolini al Mondiale Juniores di Raffa

Da martedì 28 ottobre a domenica 2 novembre appuntamento a Plaintel, in Francia

27 ott 2025
Valentino Santolini al Mondiale Juniores di Raffa

Ci sarà anche San Marino a Plaintel, in Francia, per il Campionato Mondiale Juniores Under 18 di bocce, specialità Raffa.  La delegazione sammarinese è composta dal giovane Valentino Santolini, alla sua prima esperienza ai Mondiali. Santolini sarà impegnato da martedì 28 ottobre a domenica 2 novembre nella specialità individuale maschile e tiro di precisione.

Il biancazzurro sarà seguito dal commissario tecnico federale Marco Cesini e dal capo delegazione Jacopo Frisoni. “Santolini si è preparato nel migliore dei modi ed è pronto ad affrontare questo appuntamento con tanta fiducia consapevole della sua giovanissima età” commenta la Federazione Sammarinese Sport Bocce.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.