NUOTO Valloni, Bianchi e Casadei ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi

La Nazionale Sammarinese di Nuoto è partita alla volta di Abu Dhabi per affrontare i Mondiali in vasca corta in programma dal 16 al 21 dicembre. Questa mattina ultimo allenamento al Multieventi per gli atleti biancazzurri prima della partenza per gli Emirati Arabi.

Arianna Valloni sarà impegnata nelle batterie dei 400 e degli 800 stile libero, Loris Bianchi nei 400 e 1500 sempre stile libero mentre Giacomo Casadei gareggerà nei 100 e 200 rana. Ad Abu Dhabi presenti anche il Direttore Tecnico Luca Corsetti e il Segretario Generale della FederNuoto sammarinese Alfio Pasolini.

