#TOKYO2020 Valloni : "Entrare in quello stadio con la bandiera è stata un'emozione unica" La portabandiera di San Marino Arianna Valloni racconta le sue emozioni vissute come portabandiera di San Marino alla cerimonia di apertura dei giochi di Tokyo

All'Olympic Stadium di Tokyo la cerimonia di apertura dei Giochi. L'edizione 2021 delle Olimpiadi, quella di Tokyo 2020, rinviata di un anno causa Covid, ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura. 950 invitati e 700 giornalisti accreditati. Cerimonia solenne, ma senza eccessi uno spettacolo discreto tra tradizione e modernità. Fiamma olimpica accesa dalla campionessa di tennis giapponese Naomi Osaka. Giochi dichiarati aperti dall'imperatore del Giappone Naruhito. Il Presidente del Cio Thomas Bach, nel suo discorso, ha parlato di priorità assoluta nell'inviare un messaggio di speranza a tutto il mondo con l'inizio di queste olimpiadi.

San Marino ha sfilato come 76^ nazione con i portabandiera Myles Amine Mularoni e Arianna Valloni. La nuotatrice sammarinese debutterà a questi giochi lunedì alle 20 ora locale le 13 in Italia, nella sua specialità, 1500 stile libero. Ancora emozionatissima per aver ricevuto l'onore di portare la bandiera di San Marino.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: