#TOKYO2020 Valloni: ”Peccato l’assenza di pubblico, è stato un onore portare la bandiera di San Marino” Arianna Valloni con Myles Amine Mularoni è stata la portabandiera di San Marino alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo

Un tourbillon di emozioni, un vortice di sensazioni ha travolto la nuotatrice sammarinese Arianna Valloni scelta con il lottatore Myles Amine Mularoni come portabandiera biancazzurra alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo. Sempre sorvegliata speciale da coach Luca Corsetti, Arianna si prepara al debutto olimpico di lunedì ore 20 locali ore 13 in Italia quando all’Acquatic Center affronterà i 1500 stile libero, quella che è la sua specialità. Esserci è già un onore per lei che ancora giovanissima, è qui per fare esperienza e rubare qualche segreto alle campionesse di nuoto con cui dovrà confrontarsi in vasca. Per lei l’obiettivo e abbassare ulteriormente il suo personale di 16.45 sui 1500.





