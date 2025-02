Vannucci: "Abbiamo tanti giovani praticanti, puntiamo ad allargare il campo di Pitch and Putt"

Emanuele Vannucci è stato confermato nel ruolo di Presidente della Federazione Sammarinese Golf.

"Il prossimo quadriennio ci aspetta una parte non più solo di gare regionali o interregionali o nazionali, l'ambizione è di partecipare a livello giovanile a manifestazioni internazionali come Nazionale di San Marino. Il campo pratica è passato al campo di "Pitch and Putt" che è il golf un po' più ristretto. L'idea è proprio di allargare il nostro campo per poter fare delle gare giovanili valevoli anche per il golf. Il numero di praticanti sta crescendo ma quello che è più importante è che il 50% sono under 18 e penso che sia un buon successo da parte nostra. E' stata una scommessa che abbiamo fatto all'inizio del mio secondo mandato, l'idea era quella di portare il golf non solo per gli anziani, non solo dopo che ho fatto uno sport più dinamico. Siamo partiti dalle scuole elementari e questo è stato un obiettivo principale per cui abbiamo ottenuto anche dei risultati a livello giovanile, per il secondo anno consecutivo e i campioni regionali e interregionali contro anche squadre blasonate del circondario come Bologna, Modena, Rimini e Cervia".