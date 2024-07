BASEBALL Vassalotti e Lage al San Marino Baseball

Vassalotti e Lage al San Marino Baseball.

Il San Marino Baseball comunica l’arrivo e il tesseramento di Michele Vassalotti e Jesus Lage, nuovi lanciatori pronti per la serie di quarti di finale che scatterà venerdì 26 luglio.

Michele Antonio Vassalotti è un pitcher destro italo-venezuelano che compirà 24 anni il prossimo 2 agosto e che ha avuto modo di farsi conoscere dalla platea italiana per aver vestito la maglia della nazionale azzurra al World Baseball Classic del 2023. In quella occasione è stato partente della gara contro Panama. La sua carriera, ancora giovane, è passata dall’Australia (Brisbane Bandits) alle minors americane con l’organizzazione dei Brewers (Carolina Mudcats e Wisconsin Timber Rattlers negli ultimi anni), per arrivare alla Lega invernale venezuelana coi Cardenales de Lara.

Jesus Lage è un pitcher che ha già avuto modo di conoscere il campionato italiano, visto che ha vestito la maglia del Nettuno 1945 nel 2022. Con la squadra laziale ha fatto registrare 3 partite vinte e 2 perse, con 1.52 di media pgl e 31 strikeout in 23.2 inning. Comunitario di passaporto portoghese, Lage è nato a Valencia, in Venezuela, il 1° dicembre del 1997. Nella sua carriera anche tante minors americane con l’organizzazione degli Oakland A’s.

Il San Marino Baseball accoglie Vassalotti e Lage agli allenamenti in attesa dei prossimi appuntamenti agonistici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: