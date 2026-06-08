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Vela, 24 Ore di San Marino: Farr 40 Irina dell’armatore Maurizio Guglielmo vince il Trofeo Challenge

Anche i Capitani Reggenti alla cerimonia di premiazione dell'edizione 2026 organizzata dall'Yachting Club San Marino

di Elia Gorini
8 giu 2026

Sport, divertimento e passione tutto in un fine settimana dove la vela è diventa protagonista, con una formula diversa da tutte le altre regate, perché si ispira al famoso evento sportivo automobilistico della 24 ore di Le Mans. Gli equipaggi hanno potuto infatti effettuare cambi durante la competizione attraverso veri e propri "pit stop" e ad aggiudicarsi la vittoria è stata l'imbarcazione che, al termine delle 24 ore, ha completato il maggior numero di giri del percorso di 12 miglia, disegnato su tre vertici fissi tra Rimini e Riccione. La 24 ore di San Marino organizzata Yachting Club San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Vela ha vista la partecipazione di ben 38 imbarcazioni.

Dopo 24 ore di navigazione è stato il momento di celebrare i vincitori delle varie categorie alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Ad aggiudicarsi il Trofeo Challenge della 24 Ore di San Marino il Farr 40 Irina dell’armatore Maurizio Guglielmo. Il programma 2026 è stato arricchito dalla Vela Cup, l'evento organizzato dal Giornale della Vela. Per questa speciale classifica sono stati presi in considerazione i tempi del primo giro del percorso.

Nel video le interviste con Marino Fattori (presidente Federazione Sammarinese Vela) e Luca Oriani (direttore Giornale della Vela).




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