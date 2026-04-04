VELA Vela, 24 San Marino. Santi: "Ci aspettiamo 40-50 barche", Oriani: "Con la Vela Cup sarà una festa" Il presidente dello Yachting Club San Marino e il direttore del Giornale della vela parlano delle attese e delle modalità di gara, ma anche della grande novità del 2026

La classica della regata sammarinese - rivierasca diventa ancora più grande. Alla presentazione della 24 ore di San Marino, regata sui generis promossa dallo Yachting Club San Marino sotto all'egida della Federazione sammarinese vela, è stata svelata la grande novità dell'edizione 2026: alla solita gara lunga un giorno, sarà affiancata per la prima volta una tappa della Vela Cup. Marco Santi, presidente del club, spiega perciò quali sono le aspettative alla luce di quest'aggiunta e anche le modalità di regata: "Innanzitutto di superare il numero degli iscritti dell'anno scorso, quindi una cifra che, nella nostra idea, è intorno alle 40-50 unità in mare. La 24 ore è un qualcosa di decisamente diverso dalla normale modalità con cui si svolgono le regate in mare. È un evento che, appunto, si svolge sulle 24 ore lungo un circuito. Alla fine del tempo, chi avrà superato più volte il punto di partenza, facendo più volte di tutti il giro dei tre punti che corrispondono ai punti boa, vince la regata. Di giorno e di notte cambiano le regole in merito alla regata: le vele, quando sono in mare di giorno. seguono le regole della regata; di notte invece si seguono le regole notturne di navigazione, con visibilità attraverso le luci notturne e le precedenze a destra e a sinistra che rimangono sempre".

La Vela Cup è un circuito organizzato dal Giornale della vela, testata di settore dal 1975, che finora si era svolta solo nel Tirreno. Associandosi alla 24 ore di San Marino per una tappa, perciò, per la prima volta avrà un appuntamento nell'Adriatico. Luca Oriani, direttore della testata, spiega come sia nato questo matrimonio tra le due realtà e le modalità con cui si svolgerà la gara: "Noi del Giornale della vela abbiamo sempre riservato un'attenzione a questa idea formidabile della 24 ore di San Marino, a girare come se si fosse su un circuito automobilistico. E allora, a un certo punto, ci siamo seduti con gli amici di San Marino e abbiamo detto "Ma perché non facciamo partecipare anche quelli che non vogliono stare 24 ore per mare?". Noi, come Giornale della vela, organizziamo la Vela Cup che dà modo a tutti di fare una regata veloce con ogni tipo di barca. È bastata una chiamata per far nascere la cosa. Se la 24 ore prevede giri per un giorno e una notte attorno a un triangolo lungo 12 miglia, la tappa della Vela Cup si baserà su un solo giro del percorso. Poi ci sarà la classifica che unirò quelli che avranno fatto solo la Vela Cup e quelli che avranno fatto anche la 24 ore. Insomma, porteremo un centinaio di barche e sarà una festa per tutti".

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