Vela, ecco la 24 ore di San Marino 2026: in acqua il 6-7 giugno

A due mesi dalla calata in mare delle imbarcazioni per una regata lunga un giorno intero, lo Yachting club San Marino e la Federazione sammarinese vela hanno presentato la terza edizione della rinnovata 24 ore di San Marino, una classica della nautica rivierasca, quest'anno in programma tra 6 e 7 giugno a Rimini. La formula sarà la solita, collaudata ma diversa dalle altre: vincerà la barca che, dopo 24 ore, avrà compiuto il maggior numero di giri del percorso.

Pur mantenendosi nel solco della tradizione, la gara avrà però una novità, nata dalla collaborazione con il Giornale della Vela, che racconta il mondo velistico italiano da 51 anni, come spiega il presidente federale, Marino Federico Fattori: "Quest'anno abbiamo come partner il Giornale della Vela, un giornale italiano a tiratura nazionale che affiancherà alla nostra regata la Vela Cup. La Vela Cup è un circuito di regate solitamente svolto nel Tirreno e, per la prima volta, verrà anche nell'Adriatico, con noi. Speriamo che questo ci porti più barche, più partecipazione e anche più visibilità".

Nella serata di presentazione, alla Giochi del Titano, si sono intrecciati anche dei racconti, per voce di due velisti oceanici come Cecilia Zorzi e Nicolò Gamenara, e di colui che, nel 1995, vinse il titolo di skipper più giovane della 24 ore, il romagnolo Christian Boninsegna. E proprio il tornare ad attrarre i giovani è uno degli obiettivi federali per l'immediato futuro: "I giovani sono l'obiettivo, per noi delle federazioni sportive - prosegue Fattori -. Anche noi stiamo ricostruendo un po' le nostre classi più giovani. Abbiamo avuto degli alti e bassi, naturalmente i ragazzi e le ragazze poi crescono, vanno a scuola e all'università. Anche la 24 ore è comunque un bel veicolo per farci vedere, soprattutto dai genitori. Pure nel 2026 la scuola vela ripartirà, come sempre, finito l'anno scolastico".

Sport come competizione, ma anche come promozione, ancora una volta, perché la 24 ore sarà sostenuta sia dalla Segreteria di Stato per lo Sport, con Rossano Fabbri, sia da quella per il Turismo: "Ritorna uno degli eventi velistici più importanti dell'area adriatica - commenta il segretario di Stato Federico Pedini Amati -. Si svolgerà a Rimini, ma con tantissimi appassionati che vediamo qui, oggi, a giocarsela in questa grandissima sfida. È anche questo un modo per riportare qui appassionati di un tempo nel mondo della Vela, ma soprattutto anche molti giovani".