Vela, Follia conquista il terzo posto alla Rolex Swan Cup di Porto Cervo

Un risultato importante per l’armatrice Sofia Tonelli e per l’equipaggio sammarinese e riminese, al termine di quattro giornate di regate combattute fino all’ultima virata. Il meteo non ha reso le cose semplici: due giorni con vento debole e variabile, seguiti da altre due giornate caratterizzate da un maestrale sostenuto. Condizioni diverse, che hanno comunque regalato spettacolo e sfide avvincenti. A Porto Cervo erano presenti oltre 170 imbarcazioni da tutto il mondo e quasi duemila velisti, tra cui numerosi professionisti, per celebrare anche il sessantesimo anniversario dell’iconico cantiere finlandese Swan. Follia è uno Swan 58, nato per la crociera veloce ma capace di farsi valere anche in regata. A bordo un gruppo di amici e appassionati velisti, manager e professionisti nella vita di tutti i giorni. Soddisfatta Sofia Tonelli: «Sono state regate impegnative, sia dal punto di vista tattico sia per il grande affollamento in mare. Navigare vicino agli scogli di Caprera non è proprio rilassante, ma fa parte del fascino della Rolex Swan Cup». Un bel risultato che porta ancora una volta San Marino sul podio internazionale della vela.







