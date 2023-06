MALTA 2023 Vela: il poco vento annulla le ultime regate, Lucrezia Ricci chiude 4ª

Troppo poco vento e niente regate. Termina con una giornata d’anticipo il programma della vela ai Giochi dei Piccoli Stati. Le condizioni non ideali alla Baia di San Paolo hanno costretto gli organizzatori ad annullare le ultime 3 prove e stilare quindi la classifica definitiva dopo 9 regate. E per Lucrezia Luna Ricci, arrivata a Malta da esordiente, un buon quarto posto nella classe Ilca6 femminile con 89 punti a soli 12 dal podio occupato - per il bronzo - dalla maltese Mifsud. Dominio totale da parte della cipriota Makri che ha conquistato tutte le regate ad eccezione di una, poi scartata. Argento per l’altra maltese Aquilina. Una buona gara da parte della velista sammarinese, capace di prendersi un bel secondo posto alla prima regata e di chiudere in crescendo nelle ultime 2. La medaglia non era tanto lontana ma Lucrezia guarda già avanti, magari a Monaco 2027 e - perché no - alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.



Nel servizio l’intervista di Lucrezia Luna Ricci, 4ª class. categoria Ilca 6 femminile

