Vela: il via alla 24 ore di San Marino 2025

Un evento sportivo tecnico e spettacolare, prova di durata e regolarità adatta per regatanti e croceristi. Un momento per condividere la passione per il mare e la vela, ha visto al via, dal Porto di Rimini, 25 imbarcazioni suddivise in 8 classi. Organizzata dallo Yachting Club San Marino, sotto l’autorità della Federazione Sammarinese Vela, la regata, con la formula innovativa tornata in calendario nel 2024, è una competizione velica che vede gli equipaggi impegnati in una navigazione di 24 ore su un percorso di 12 miglia a vertici fissi che si concluderà domani nel primo pomeriggio.