L’assemblea ordinaria della Federazione Sammarinese Vela, chiamata ad eleggere il direttivo per il ciclo olimpico 2022-2024, ha confermato Marino Federico Fattori alla presidenza per acclamazione. Eletti per acclamazione anche i membri del consiglio federale: Carlo Daniele, Lorenzo Parma, Martina Tosi e Tommaso Valentini.