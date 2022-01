Vela; Marino Federico Fattori confermato presidente: "Obiettivo Malta 2023 e formare i prossimi dirigenti"

L’assemblea ordinaria della Federazione Sammarinese Vela, chiamata ad eleggere il direttivo per il ciclo olimpico 2022-2024, ha confermato Marino Federico Fattori alla presidenza per acclamazione. Eletti per acclamazione anche i membri del consiglio federale: Carlo Daniele, Lorenzo Parma, Martina Tosi e Tommaso Valentini.







"Di diverso avrò soprattutto la responsabilità di formare nuovi dirigenti per lasciare la federazione, come giusto che sia dopo tanti anni, a gente che ama la vela - commenta Fattori - professionisti della vela, perché in questi anni li abbiamo formati, a differenza di noi che eravamo ragazzi volenterosi e abbiamo dovuto imparare l'ABC. Come sorpresa positiva c'è l'ingresso di due atleti nel consiglio federale, il che fa ben sperare per un cambio al vertice nel prossimo quadriennio. Per il momento tutto è rivolto a Malta 2023, noi sono ben 12 anni che aspettavamo la vela, l'ultimo appuntamento fu a Cipro. Finalmente ce l'abbiamo: adesso abbiamo un progetto speciale approvato dal CONS, abbiamo Lucrezia Ricci nel laser: quest'anno proverà a cimentarsi in tutte le prove, vediamo se riusciremo a selezionarla".