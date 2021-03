Venerdì sera Sportinsieme Awards in diretta televisiva

Si svolgerà per la prima volta in diretta televisiva l’edizione 2021 di Sportinsieme Awards, la manifestazione organizzata dal Cons, con il Patrocinio della Segreteria di Stato con delega allo Sport, che ogni anno premia le eccellenze dello sport. La situazione attuale e il quadro delle misure stringenti in vigore per limitare il dilagare dell’epidemia hanno spinto a elaborare un nuovo format dell’evento, che si terrà a porte chiuse al Teatro Concordia, nel rispetto di rigorosi protocolli anti Covid, venerdì 19 marzo alle ore 21:00.

“Abbiamo fatto slittare l’evento inizialmente previsto a gennaio nel mese di marzo, con la speranza di un miglioramento dello scenario generale – spiega il presidente del Cons Gian Primo Giardi -. Avremmo voluto, infatti, aprire la manifestazione a un numero seppur limitato di spettatori. Non essendo possibile, ma convinti che Sportinsieme Awards possa lanciare un forte segnale di speranza per una pronta ripresa di tutte le attività sportive, abbiamo pensato di farne un evento televisivo che possa raggiungere tutti i sammarinesi. Il numero delle persone coinvolte dal vivo sarà limitatissimo e verranno osservate scrupolosamente le misure di sicurezza, a cominciare dai tamponi a cui saranno sottoposti tutti gli intervenuti. Ringraziamo le nostre autorità per la deroga concessa, confidando di poter regalare ai sammarinesi una serata ricca di emozioni, quelle che lo sport riesce a veicolare al meglio”. L’evento, trasmesso in diretta sul San Marino Rtv, ripercorrerà i mesi difficili del 2020 esaltandone i risultati sportivi di rilievo che non sono comunque mancati. Ampio spazio sarà dedicato alle Olimpiadi di Tokyo, appuntamento clou del 2021, con un talk show che vedrà coinvolti alcuni dei protagonisti della spedizione biancazzurra. Non mancheranno i riconoscimenti, dalle medaglie al merito sportivo alla proclamazione dell’atleta dell’anno.

