Jasmine Verbena brilla nella terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico, tenutasi in Egitto a Soma Bay. La sincronette sammarinese è 4ª in entrambe le routine, tecnica e libera, centrando quello che è miglior risultato internazionale di sempre per il nuoto artistico biancazzurro. Verbena era reduce dal 9° posto nella tappa di Montpellier.