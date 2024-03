NUOTO ARTISTICO Verbena e i prossimi impegni: "All'Europeo per entrare in finale, in Coppa del Mondo l'anno scorso sono arrivata 4ª..." Dopo l'argento e il bronzo agli Italiani assoluti, la biancazzurra è ora attesa da importanti appuntamenti internazionali: "In Coppa del Mondo vediamo cosa succederà, il livello è molto alto ma per il podio ci proverò".

È un susseguirsi di ottimi risultati per Jasmine Verbena. Dopo la conferma del 7° posto al Mondiale, agli Italiani Invernali di Riccone la sincronette sammarinese ha conquistato l'argento nel solo libero e il bronzo nel duo libero, in coppia con Valentina Bisi. "Sono molto soddisfatta soprattutto per l'argento nel solo - commenta Verbena - era l'unica medaglia che mi mancava a livello Assoluto, l'ho rincorsa per diversi anni e sono finalmente riuscito a prenderla".

E adesso è già al lavoro per nuovi, ambiziosi obiettivi sui palcoscenici mondiali e continentali: "Fra un mese avrò la tappa di Coppa del Mondo a Parigi, poi, verso metà giugno, ci sono gli Europei a Belgrado. In Coppa del Mondo l'anno scorso sono arrivata quarta, non mi voglio sbilanciare troppo ma vediamo un po' cosa succederà. Salire sul podio sarà molto difficile, siamo tutte molto competitive e il livello è molto alto, ma ci proverò. Agli Europei l'obiettivo è entrare in finale. Così come al Mondiale dell'anno prossimo: la conferma del 7° posto è stata anche un po' inaspettata, ma sono contenta perché sto lavorando per mantenermi a quel livello. Col cambio di regolamento ogni volta si tende ad aumentare il livello di difficoltà ed essendo io un'atleta molto tecnica questa cosa mi sta agevolando: sto cercando di migliorare questo aspetto di gara in gara".

