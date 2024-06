NUOTO ARTISTICO Verbena e il doppio 5° agli Europei: "Podio non lontano, può essere un obiettivo" La sincronette biancazzurra chiuderà la stagione con gli Italiani Assoluti di Roma: "Agli invernali sono arrivata 2ª, sicuramente si punta al podio".

Voleva la finale agli Europei Jasmine Verbena, e ne ha trovate due. A Belgrado è stato doppio 5° posto, nel solo libero e nel solo tecnico: un bis di top ten che si aggiunge ai due settimi posti iridati consecutivi e a un altro 7° nella tappa di Coppa del Mondo a Parigi. Un ruolino che conferma la 24enne biancazzurra ai vertici del nuoto sincronizzato mondiale. "Sono molto contenta - dice Verbena - il mio obiettivo era godermi la gara e portarla a casa nel miglior modo possibile: è andata così e sono soddisfatta. Dei due mi ha stupito di più il risultato nel tecnico, durante quest'anno ho sempre fatto un po' più fatica, sia a godermi l'esercizio che a farlo correttamente. Me lo sono goduto dall'inizio alla fine e sono arrivata 5ª, quindi sono molto contenta. Il podio? Non sono lontanissima, potrebbe effettivamente un obiettivo concreto. Vediamo, sicuramente non è semplice perché il livello è molto alto, però ogni gara è a sé e può succedere di tutto".

E dal 18 al 21 luglio c'è l'ultimo appuntamento stagionale, gli Italiani Assoluti di Roma. Dove Verbena punterà su un'inconsueta svolta cantautoriale, gareggiando sulle musiche di Lucio Dalla. "Agli Invernali sono arrivata 2ª - ricorda Verbena - vedremo, sicuramente si punta al podio".

Nel video le parole di Jasmine Verbena e di Simona Chiari, DT Nuoto Artistico Sammarinese

