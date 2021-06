Verbena e Zonzini, dopo l'ottimo Europeo c'è un sogno chiamato Tokyo

Una vita in sincro, all'anagrafe prima e in piscina poi. Jasmine Zonzini e Jasmine Verbena, partite fianco a fianco nelle vasche di San Marino e ora syncronette di livello internazionale. La consacrazione all'Europeo di Budapest, dove nel duo libero, chiuso al 12° posto, hanno varcato per la prima volta la soglia degli 80mila punti. Un traguardo importante, al quale si somma il 9° posto conquistato da Zonzini nel solo tecnico. Oggi i complimenti del Segretario di Stato allo Sport Lonfernini, da domani però è di nuovo tempo di pensare alla vasca. Nel weekend ci sono gli Italiani Assoluti, dove vanno difesi l'oro di Verbena negli obbligatori e il bronzo nel duo libero, vinti la volta scorsa. E settimana prossima c'è il preolimpico di Barcellona: l'obiettivo delle syncronette sammarinesi era Parigi '24, dopo l'exploit ungherese però la voglia di accelerare i tempi e provare a prendersi Tokyo, sotto sotto, c'è.